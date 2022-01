Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le Dr Philipp Rosler. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 22 février, le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le Dr Philipp Rosler, premier consul honoraire du Vietnam en Suisse, ancien vice-chancelier d'Allemagne, délégué au programme “Printemps du pays natal 2022”.

Le chef de l’Etat a déclaré apprécier les contributions du Dr Philipp Rosler aux relations entre le Vietnam et l’Allemagne comme à celles entre le Vietnam et la Suisse.

Affirmant le souhait du Vietnam de renforcer son partenariat stratégique avec l'Allemagne, notamment dans les domaines des technologies de l'information, des infrastructures, des énergies renouvelables, de la transformation numérique et de l'économie verte, il a suggéré que l'ancien vice-chancelier allemand continue de soutenir le développement des relations Vietnam - Allemagne.

Le président a également suggéré que le Dr Philipp Rosler, en tant que consul honoraire du Vietnam en Suisse, promeuve activement l'image et les potentiels économiques du Vietnam, encourage les entreprises dotées de technologies modernes et vertes à venir investir au Vietnam.

Le président Nguyen Xuan Phuc a également réitéré sa demande au Dr Philipp Rosler et aux entreprises suisses de soutenir et promouvoir la signature rapide d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange.-VNA