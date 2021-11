Hanoï, 17 novembre (VNA) – Le président Nguyen Xuân Phuc a reçu mercredi, 17 novembre, à Hanoï, Ly Xuong Can, descendant du roi Ly Thai Tô en République de Corée et ambassadeur du tourisme du Vietnam en ce pays.



Ly Xuong Can dont le nom coréen est Lee Kun Cheng, est né en 1958 à Séoul. Il est le 31e descendant du roi Ly Thai Tô, le premier empereur dynastie des Ly (1010-1225).



Le président Nguyên Xuân Phuc a fait l'éloge du succès des activités commerciales au Vietnam par la famille Lee et a souhaité que Lee continue à promouvoir l'amitié bilatérale.



Il a également salué Lee pour avoir aidé à faire venir plus de 4 millions de touristes sud-coréens au Vietnam avant la pandémie de COVID-19. Il a souhaité qu'une fois la pandémie maîtrisée, le chiffre passe à 5 millions et que davantage d'investisseurs sud-coréens viennent au Vietnam.



Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens sont prêts à aider la famille Lee à faire des affaires au Vietnam, ainsi qu'à soutenir et promouvoir des activités visant à favoriser l'amitié, la compréhension et la confiance entre les deux peuples, notamment en améliorant la compréhension des Sud-Coréens de la culture et de l'histoire vietnamiennes, a-t-il déclaré.



L'hôte a souhaité que le 31e descendant du roi Ly Thai Tô contribue davantage aux liens entre les deux nations. Il a chargé le ministère des Affaires étrangères et les ministères et agences concernés d'assister Lee Kun Cheng dans les activités de tourisme et d'investissement au Vietnam.



Lee Kun Cheng, pour sa part, a promis de s'efforcer davantage de servir de passerelle aux touristes sud-coréens pour se rendre au Vietnam et vice versa.

En 1994, Ly Xuong Can était retourné au Vietnam et a visité le village natal de ses ancêtres dans la commune de Dinh Bang, chef-lieu de Tu Son, province septentrionale de Bac Ninh. Six ans plus tard, Ly Xuong Can et sa famille ont reçu la nationalité vietnamienne et vivent au Vietnam depuis 2010. Ly Xuong Can est devenu membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam en septembre 2014.- VNA