Le président Nguyen Xuan Phuc et la gouverneure d'Australie-Méridionale, Frances Adamson. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 9 novembre à Hanoï la gouverneure d'Australie-Méridionale, Frances Adamson, en visite de travail au Vietnam.



A cette occasion, le chef de l’Etat a remercié le gouvernement australien d'avoir décidé d'augmenter le montant des aides publiques au développement (APD) pour le Vietnam. Selon lui, il s'agit d'un soutien précieux pour le Vietnam pour promouvoir le développement socio-économique des zones reculées et défavorisées.



Le président Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la promotion de son partenariat stratégique avec l'Australie. Il a déclaré apprécier que les États australiens accordaient la priorité à la promotion des relations avec le Vietnam, dont la coopération entre l'Australie-Méridionale et Nghe An, Da Nang (Vietnam) en matière d’éducation.



Le président a proposé que l'Australie-Méridionale élargisse sa coopération avec d’autres localités vietnamienne et étudie la possibilité d'ouvrir prochainement un bureau de représentation pour le commerce et l'investissement au Vietnam.