Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a rencontré, jeudi 12 mai, à Hô Chi Minh-Ville, des électeurs des cinquième, huitième et onzième arrondissements.

Le président Nguyên Xuân Phuc rencontre des électeurs à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le président de la République, les députés et les responsables de la ville sont là pour répondre à vos préoccupations, leur a affirmé le chef de l’État qui poursuit son séjour dans la mégapole du Sud avant la 3e session parlementaire.

Il a promis d’intervenir auprès des organes compétents pour régler rapidement les problèmes évoqués par les électeurs.

Le président Nguyen Xuan Phuc a également hautement apprécié les efforts du comité du Parti de la ville, du Comité populaire municipal, des comités populaires des districts et arrondissements, notaémment des habitants de Ho Chi Minh Ville qui se sont unis et ont surmonté les difficultés après la pandémie.

Le président souhaite qu'en tant que mégapole économique dynamique du pays, dans la nouvelle période, Hô Chi Minh-Ville doive être plus dynamique, se développer de manière plus intégrale et améliorer le niveau de vie des habitants. – VNA