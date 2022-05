Des Vietnamiens à Mexico à côté de la statue du Président Ho Chi Minh. Photo: VNA



Mexico (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Mexique est allé fleurir le 17 mai la statue du Président Ho Chi Minh à Mexico, capitale du Mexique, en l'honneur du 132e anniversaire de sa naissance (le 19 mai 1890 - le 19 mai 2022).

Au nom de la communauté des Vietnamiens vivant à Mexico, l'ambassadeur vietnamien Nguyen Hoanh Nam a promis de faire tout son possible pour accomplir au mieux les tâches assignées par le Parti et l'État vietnamiens.

Il a également appelé les Viet kieu de Mexico à continuer de promouvoir le mouvement "Étudier et suivre l'exemple moral et le style de vie du Président Ho Chi Minh" et à bien mettre en œuvre la politique étrangère, contribuant au renforcement de l'amitié et de la coopération en tous domaines entre les deux pays.



Bang Hyeo-seok, un célèbre écrivain sud-coréen . Photo: VNA

A l'occasion du 132e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh, Bang Hyeo-seok, un célèbre écrivain sud-coréen inspiré par le Vietnam, a partagé ses impressions sur l'idéologie du Président Ho Chi Minh avec un reporter de l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

Selon lui, le Président Ho Chi Minh fut vraiment cohérent dans ses paroles et ses actions. Il n'hésita pas à se sacrifier pour la nation et ses compatriotes.

Le professeur Bang Hyeon Seok, enseignant pendant plus de 20 ans à l'Université Chungang, a déclaré qu'au cours de ses recherches, il avait clairement compris la pensée progressiste de paix du Président Ho Chi Minh.

Selon lui, l'Association des auteurs sud-coréens organisera cette année un séminaire sur la vie du Président Ho Chi Minh.

En tant que président du groupe "Des jeunes écrivains souhaitant étudier sur le Vietnam" et président d'Asia Culture Network, le Prof. Bang Hyeon-seok ne cesse d'élargir les échanges littéraires et culturels avec le Vietnam et les pays asiatiques en général. -VNA