Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a félicité les organes de presse et les journalistes de s’engager dans la lutte contre le Covid-19 lors d’une interview à la presse à l’occasion du 96e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin).

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Au cours de la dernière année et demie depuis le début de la pandémie, à travers la presse, à travers la presse, les bulletins d’information télévisés et radiodiffusés, les dirigeants du Parti, de l’Etat et les compatriotes de tout le pays ont clairement vu le rôle crucial et incontournable de la presse dans la lutte contre le Covid-19, a-t-il plaidé.



Les reporters et cameramen de nombreux organes de presse non seulement transmettent avec précision, rapidité et en temps opportun les instructions et décisions du Parti et de l’État sur la prévention et le contrôle du Covid-19, mais aussi acceptent les risques d’être présents dans les lieux en première ligne face au nouveau coronavirus sur les frontières nationales, dans les zones de quarantaine et les points chauds tels que Dà Nang, Hai Duong, Bac Giang, Bac Ninh et Hô Chi Minh pour couvrir en temps opportun la situation épidémique, a-t-il indiqué.

Les journalistes présents dans les lieux en première ligne face au nouveau coronavirus. Photo : VNA

Le chef de l’Etat a déclaré que les journalistes ont fait de leur mieux, bravé les difficultés et travaillé aux côtés des forces de prévention et de contrôle du Covid-19. Leurs produits ont contribué à encourager et à inciter les comités du Parti, les autorités locales et les populations des zones épidémiques, à faire confiance au Parti et à l’Etat pour repousser l’épidémie et rétablir le plus rapidement possible la production et le commerce.

A l’occasion de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam, le président Nguyên Xuân Phuc a chaleureusement félicité et hautement apprécié les cadres, les reporters, les rédacteurs et les cameramen des organes presse dans l’ensemble du pays.

C’est vous qui avez contribué à embellir la tradition de la presse révolutionnaire du Vietnam fondée et formée par le Président Hô Chi Minh, a-t-il souligné. – VNA