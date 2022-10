Les crues causent de grandes pertes. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a envoyé le 6 octobre une lettre à Vi Van Truyen, Le Minh Huong et d'autres personnes de la commune de Ta Ca, district de Ky Son, province du Centre de Nghe An, les louant pour leurs acte de bravoure.

Vi Van Truyen, chef du village de Hoa Son, Le Minh Huong et d'autres villageois ont risqué leur vie pour secourir des gens qui étaient piégées dans les eaux de crues dans le village et les ont emmenées dans un endroit sûr.

Nguyen Xuan Phuc a déclaré qu'ils avaient donné de brillants exemples de courage et valorisé la bonne tradition de la nation. Leurs exemples devraient être multipliés dans la communauté.

Dans sa lettre, le chef de l'État a aussi partagé la perte des locaux causée par la récente tempête et les inondations. Il a demandé aux Comités du Parti et aux autorités à tous les niveaux de poursuivre leurs efforts pour surmonter les conséquences laissées par les catastrophes naturelles, assurer la sécurité des populations et minimiser les dommages matériels. - VNA