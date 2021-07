Le président Nguyên Xuân Phuc (2e à partir de la droite) visite le 30 juillet un hôpital de campagne dans la province de Binh Duong (Sud). Photo : VNA

Binh Duong (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a exhorté vendredi après-midi 30 juillet la province de Binh Duong (Sud) à prendre des mesures efficaces pour réaliser le double objectif de lutte contre le Covid-19 et de développement socio-économique, et avant tout pour protégér la santé de la population.

En visitant certains établissements de santé et travaillant avec les autorités locaux, il a envoyé ses salutations et ses encouragements au Comité du Parti, à l’administration et aux habitants locaux, partageant les difficiltés qu’ils s’efforcent de surmonter dans la lutte contre l’épidémie.

Le chef de l’Etat a souligné que Binh Duong joue un rôle important dans la chaîne d’approvisionnement de l’économie vietnamienne. La province compte une population dense, de nombreuses entreprises, usines et entreprises, et une plaque tournante du commerce de la région du Sud-Est comprenant Hô Chi Minh-Ville.

Le président qui poursuit sa tournée de travail dans les provinces méridionales, a avalisé la proposition du ministère de la Santé sur l’application à Binh Duong des politiques efficaces mises en œuvre par Hô Chi Minh-Ville pour réduire la surcharge et prévenir l’anéantissement du système de santé provincial ; et a demandé à la province de faire respecter strictement la distanciation sociale.

Binh Duong est en train d’effectuer efficacement les mesures de confinement, mais doit veiller à ce que sa population ne manque pas de nourriture ou de soins médicaux pendant le confinement et la distanciation sociale, a-t-il recommandé.

De concert avec le déploiement des hôpitaux de campagne, le président a accepté la proposition du secteur de la santé selon laquelle Binh Duong devrait mobiliser les hôpitaux privés, les médecins et les infirmières retraités pour participer ensemble à la lutte contre l’épidémie.

Le Parti, l’État et le pays tout entier accompagnent toujours Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et d’autres provinces méridionales dans le combat contre l’épidémie, a-t-il souligné. – VNA