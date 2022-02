Hanoi (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont adressé leurs félicitations à l’équipe vietnamienne de football des moins de 23 ans après leur victoire contre la Thaïlande pour rafler le 26 février le Championnat de l’Asie du Sud-Est de football des moins de 23 ans.

L’équipe vietnamienne célèbre le but de la victoire marqué par Trân Bao Toàn à la 45e minute. Photo : VFF/VNA

Bien que de nombreux joueurs aient contracté le Covid-19 et que la plupart d’entre eux soient nouveaux arrivants dans l’équipe, ils ont tous fait preuve de courage et de volonté vietnamiens et se sont battus comme de braves guerriers, a déclaré le chef de l’Etat dans son message, ajoutant qu’ils méritaient le championnat.

Il a demandé à la Fédération vietnamienne de football (VFF) de continuer à développer les jeunes générations de joueurs, aidant ainsi le Vietnam à acquérir une position plus élevée sur la scène internationale.

Le Vietnam a battu 1-0 la Thaïlande en finale du Championnat de l’Asie du Sud-Est de football des moins de 23 ans, tenue dans la soirée du 26 février au Cambodge. Le Vietnam a dominé la Thaïlande grâce à l’unique but marqué par Trân Bao Toàn à la 45e minute.

Le Vietnam sur le toit de l’Asie du Sud-Est. Photo : VFF/VNA

Dans son message, le Premier ministre Pham Minh Chinh l’a qualifié de victoire digne de fierté. Les joueurs ont été confrontés à de nombreux défis dus à l’épidémie de Covid-19 pendant le tournoi, a-t-il noté, soulignant qu’avec le courage et la bravoure des Vietnamiens et l’esprit des "guerriers de l’étoile d’or", les joueurs et les entraîneurs ont surmonté tout cela pour apporter joie et fierté à leur Patrie.

La victoire offre une nouvelle lueur d’espoir pour le football vietnamien à l’avenir, a poursuivi le chef du gouvernement et leur a souhaité de plus grandes victoires dans les temps à venir.

Ce fut un parcours remarquable pour l’équipe vietnamienne de football des moins de 23 ans au Championnat de l’Asie du Sud-Est de football des moins de 23 ans au Cambodge car ils n’ont perdu aucun match du tournoi, marquant neuf buts au total et réussissant à garder leur filet intact.

L’équipe manquait cruellement de joueurs après que de nombreux joueurs aient été testés positifs au SRAS-CoV-2, et des renforts ont dû être appelés. – VNA