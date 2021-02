Le président du PPC et Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Le Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC) a publié mercredi soir un communiqué de presse sur la conversation téléphonique entre le président du PPC et Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen et le secrétaire du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Nguyen Phu Trong.

Dans ce communiqué de presse, Hun Sen a félicité Nguyen Phu Trong pour sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV et le PCV à l'occasion du 91e anniversaire de sa fondation (3 février 1930), ainsi que le succès du 13e Congrès national du Parti.

Grâce à la vision clairvoyante du PCV, le Vietnam a obtenu de grandes réalisations dans le développement socio-économique, le maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Hun Sen s'est déclaré convaincu que le PCV réaliserait avec succès les orientations politiques et solutions adoptées au 13e Congrès national du Parti pour faire du Vietnam un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé



Il a souligné que le 13e Congrès national du Parti était un événement politique d'une grande importance pour le Vietnam et a apprécié le rôle et le prestige du secrétaire général du Parti et du président Nguyen Phu Trong dans l’oeuvre de construction et de défense nationales.

Pour sa part, le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong a sincèrement remercié le président du PPC et Premier ministre Hun Sen pour ses félicitations, ainsi que le comité central du PPC, les agences, les organisations et les particuliers du Cambodge pour leurs messages de félicitations aux partenaires vietnamiens.

Le dirigeant vietnamien a félicité le Cambodge pour les grandes et importantes réalisations qu'il a accomplies ces dernières années et a exprimé sa conviction que le peuple cambodgien surmontera tous difficultés causées par le COVID-19 et obtiendra les objectifs du développement durable, rendant le Cambodge plus prospère et contribuant positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Les deux dirigeants ont apprécié le développement vigoureux et étroit entre les deux Partis et les deux pays en tous domaines ces dernières années, apportant des avantages pragmatiques aux peuples des deux pays. Ils ont réaffirmé que les deux parties continueraient de coordonner étroitement et de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

A cette occasion, le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong a respectueusement invité le président du PPC et Premier ministre Hun Sen à effectuer une visite au Vietnam et ce dernier a également invité le premier à se rendre au Cambodge en temps opportun. -VNA