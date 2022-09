Wellington (VNA) – Le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande Adrian Rurawhe a affirmé mercredi 14 septembre au ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son attacher de l’importance aux relations avec le Vietnam.

Le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande Adrian Rurawhe (à droite) et le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son, le 14 septembre. Photo : VNA

Le Parlement de Nouvelle-Zélande incitera activement les ministères, les secteurs et les localités à coopérer avec le Vietnam, a-t-il déclaré au chef de la diplomatie vietnamienne venu lui rendre une visite de courtoisie à l’occasion de sa visite officielle en Nouvelle-Zélande et de sa co-présidence de la première réunion des ministres des Affaires étrangères Vietnam-Nouvelle-Zélande.



Le dirigeant néo-zélandais a adressé ses sincères salutations aux dirigeants vietnamiens et indiqué attendre avec impatience la visite officielle en Nouvelle-Zélande du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê pour discuter des mesures visant à renforcer la coopération entre les deux organes législatifs et le partenariat stratégique entre les deux pays.



Il a hautement apprécié la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande et a souhaité l’arrivée de nombreux étudiants vietnamiens dans son pays, ce qui contribue à améliorer la qualité des ressources humaines pour le Vietnam et à renforcer la compréhension entre les deux peuples, notamment entre les jeunes générations.

Le ministre Bui Thanh Son a transmis les salutations et les félicitations du plus haut législateur et d’autres dirigeants vietnamiens au président de la Chambre des représentants Adrian Rurawhe à l’occasion de son entrée en fonction, et a hautement apprécié le soutien de la Nouvelle-Zélande aux pays de la région, dont le Vietnam, pour prévenir et lutter contre le Covid-19.

Le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande Adrian Rurawhe serre la main du ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Le Vietnam fait bon accueil aux investissements, au commerce et au tourisme étrangers, y compris néo-zélandais, a-t-il souligné, exhortant le Parlement et le gouvernement de Nouvelle-Zélande à continuer de faciliter la vie de la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande, à promouvoir les échanges populaires et le tourisme par la reprise des vols directs entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu que les deux pays partagent de nombreuses valeurs communes en attachant de l’importance à la grande unité nationale, en préservant et en promouvant l’identité des ethnies, en créant les conditions permettant aux groupes ethniques de se développer et de contribuer au développement global du pays.

Evoquant la coopération régionale et internationale, les deux parties ont affirmé maintenir leur coopération et leur coordination au sein des mécanismes multilatéraux tels que l’ASEAN, l’APEC, l’ONU, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement sur la base du respect du droit international et de la Charte des Nations unies. – VNA