Photo : Ambassade du Vietnam en République de Corée

Séoul (VNA) – Par délégation du président Nguyen Xuan Phuc, l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyen Vu Tung, a remis le 18 novembre l’Ordre de l’Amitié à Kim Sang-yeol, président du groupe Hoban, président du fonds d’encouragement des études Hoban Kim Sang-yeol, ancien consul général honoraire du Vietnam dans la région de Gwangju-Jeonnam.

S'exprimant lors de la cérémonie tenue au siège du groupe Hoban, l'ambassadeur Nguyen Vu Tung a déclaré apprécier les contributions de Kim Sang-yeol à la promotion des échanges entre le Vietnam et la République de Corée dans l’économie, la culture et l’éducation, en particulier son soutien aux Vietnamiens en République de Corée…

Exprimant son honneur, Kim Sang-yeol s'est engagé à continuer de soutenir des étudiants vietnamiens et de contribuer à l’essor des relations entre les deux pays.

L’Ordre de l’Amitié est une distinction honorifique de la République socialiste du Vietnam réservée aux personnes, organisations et institutions étrangères pour leurs contributions à la consolidation et au développement de l’amitié entre le Vietnam et d’autres pays dans divers domaines. -VNA