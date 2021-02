L’Ambassade du Vietnam aux États-Unis a organisé le 5 février, une rencontre en ligne à l’occasion du Nouvel An lunaire 2021 avec la participation de plus de 200 Vietnamiens et amis internationaux.

Les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 sont appliquées au plus haut niveau dans les activités de transport aérien, et ce devant, pendant et après le Nouvel An lunaire.