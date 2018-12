Le 24 décembre, Nguyen Duc Chung, président du Comité populaire de Hanoi, a souhaité un joyeux Noël aux dignitaires et fidèles catholiques de la paroisse de Thai Ha à Hanoi. (Photo: VNA)

Hanoi, 24 décembre (VNA) - Le 24 décembre, Nguyen Duc Chung, président du Comité populaire de Hanoï, a souhaité un joyeux Noël aux dignitaires et aux fidèles catholiques de la paroisse de Thai Ha à Hanoï.Il les a informés des réalisations socio-économiques marquées que Hanoï a enregistrées en 2018, les 20 objectifs fixés pour l'année étant atteints.Le responsable a affirmé que ces réalisations étaient dues aux contributions des populations de la capitale, y compris les catholiques, et a souligné que la ville poursuivra ses efforts pour améliorer le niveau de vie de la population.« Hanoi est prêt à apporter un soutien matériel à la construction d'une maison de pastorale dans la paroisse », a-t-il promis, demandant aux dignitaires de discuter régulièrement avec les autorités locales des goulets d'étranglement qui entravent la construction.Le prêtre Trinh Ngoc Hien, chef de la paroisse, a exprimé son espoir que la ville continuera à soutenir la paroisse et à maintenir la sécurité et l'ordre social afin de servir les activités religieuses de la population locale. -VNA