An Giang (VNA) - Le président du comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Trân Thanh Mân a tenu le 20 juin une rencontre avec des membres du conseil d'administration du Comité central de l'Église bouddhique Hoa Hao et des dignitaires et des fidèles bouddhistes Hoa Hao dans le district de Phu Tan, province d’An Giang.

Dans un esprit ouvert et de sincérité, les fidèles bouddhistes Hoa Hao ont exprimé leurs préoccupations aux questions liées à la loi sur les croyances et les religions, les infrastructures de santé, l'éducation, la sécurité sociale, la pollution de l'environnement, le changement climatique ... en cours dans la région.

Lors du dialogue, Vo Thi Anh Xuan, secrétaire du comité du Parti provincial d’An Giang, espérait que le gouvernement continuerait d’aider la province à mettre en œuvre la restructuration de l'agriculture, à investir plus de ressources pour développer l'agriculture, à adopter des politiques spécifiques pour le développement agricole.

S'exprimant lors de la réunion, Tran Thanh Man a déclaré que le Parti et l'État étaient toujours intéressés par le travail religieux.

Selon Tran Thanh Man, au cours des dernières années, le conseil d'administration du Comité central de l'Église bouddhique Hoa Hao et ses fidèles ont bien appliqué les directives, les politiques et les lois du Parti et de l’État, se sont solidarisés avec les gens de toutes les couches; ont activement répondu aux mouvements d'émulation patriotique, aux campagnes lancées par le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, notamment dans le domaine du travail social et de la charité.

M. Tran Thanh Man a affirmé que, avec le désir d'écouter les pensées et les aspirations de la population, le dialogue avec le Comité central de l'Église bouddhiste Hoa Hao et les autres disciples du bouddhisme Hoa Hao avait obtenu des opinions honnêtes et directes avec des questions directement liées à la vie réelle des gens, ce qui a aidé le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam à avoir plus de façons de voir la vie et la beauté des activités quotidiennes des bouddhistes Hoa Hao. - VNA