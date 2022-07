Le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Dô Van Chiên offre des cadeaux à lécole bilingue vietnamo-lao Nguyên Du à Vientiane. Photo: daidoanket

Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa visite d'amitié officielle au Laos, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Dô Van Chiên a rendu visite le 28 juillet à l'école bilingue vietnamo-lao Nguyên Du à Vientiane.

A cette occasion, Dô Van Chiên a offert des ensembles d'ordinateurs et d'imprimantes à l'école, tout en souhaitant que les enseignants et les élèves de l'école continuent leurs efforts pour surmonter les difficultés et obtenir plus de réalisations, et d'éduquer les jeunes générations des deux pays sur les relations traditionnelles spéciales Vietnam-Laos.

Le même jour, la délégation du FPV s'est rendue à la famille du feu Premier ministre et président du Comité central du Front lao d'édification nationale, Sisavath Keobounphanh. -VNA