Dông Nai (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a exhorté mardi 2 août la province de Dông Nai (Sud) à trouver de nouveaux moteurs de croissance et modèles de croissance, appréciant son rôle important pour la région économique de pointe du Sud.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc s’exprime lors de la séance de travail avec les autorités de Dông Nai. Photo: VNA

Dông Nai devrait faire preuve de rénovation dans la pensée et l’action, a-t-il déclaré lors d’une séance de travail avec les autorités de Dông Nai, recommandant la localité à se concentrer sur la restructuration industrielle vers vers l’amélioration du niveau technologique, l’innovation et la transformation numérique.

La province est appelée à devenir un pôle de développement qui a un effet d’entraînement pour les localités voisines telles que Binh Phuoc, Binh Thuân et Lâm Dông, un statut que détient actuellement Hô Chi Minh-Ville.

Dông Nai compte 1.500 projets d’investissements directs étrangers, avec un capital social total de plus de 303 billions de dôngs, et plus de 47.000 entreprises. Elle s’est classée quatrième pour son échelle économique. Au cours du premier semestre de cette année, la province a affiché une croissance économique de plus de 7%.

Cependant, la province devrait encore pérenniser sa dynamique de croissance, améliorer davantage son environnement des affaires et développer ses infrastructures et ses ressources humaines à la hauteur des exigences du développement socio-économique.

Parallèlement à l’attraction des investissements directs étrangers, il faudrait développer l’économie privée et l’économie coopérative nationales dans l’esprit des résolutions du Parti, a-t-il poursuivi

Le chef de l’Etat a demandé aux autorités locales de remettre le secteur privé à sa juste place et de faciliter son accès aux ressources, de faire de l’urbanisation un important moteur de développement de Dông Nai.

S’appuyant sur les atouts de l’aéroport international de Long Thanh, qui en cours de construction, Dông Nai doit également continuer à promouvoir le développement et la connectivité des infrastructures, à créer de nouveaux espaces de développement, a-t-il encore indiqué. - VNA