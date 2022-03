An Giang (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, s’est rendu le 18 mars dans la province d’An Giang (Sud).



Le secrétaire du Comité provincial du Parti d'An Giang, Le Hong Quang, a affirmé que sa province crée toujours des conditions favorables à la coopération entre les entreprises locales et leurs homologues sierra-léonaises, notamment dans l’agriculture et l’aquaculture…



Exprimant son impression sur le développement de la province d'An Giang, le président Julius Maada Bio a souligné que son pays souhaite étudier des expériences de la localité vietnamienne en matière de développement agricole.



A cette occasion, le président de Sierra-Leone et le secrétaire du Comité provincial du Parti d’An Giang ont assisté à la signature de plusieurs documents de coopération entre des ministères sierra-léonais et des compagnies vietnamiennes.



Le même jour, le dirigeant de Sierra-Leone a visité des usines de transformation de riz et de pangasius à An Giang.

Toujours vendredi, dans la province d’An Giang, le ministre sierra-léonais de l'Agriculture et des Forêts, Abu Bakarr Karim, et le président du conseil d'administration de la société par actions de l’import-export d’An Giang (Angimex), Do Thanh Nhan, ont signé un protocole d'accord sur l’exportation de 3 millions de tonnes de riz vers la Sierra Leone pendant trois ans.

Cet événement a eu lieu dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, et de son épouse.

Dans le cadre de cette coopération, Angimex transférera le modèle de champs de grande superficie à des entreprises sierra-léonaises.

Le président du conseil d'administration d’Angimex, Do Thanh Nhan, a déclaré espérer que ce protocole d'accord favoriserait la signature d’autres commandes en Afrique de l'Ouest. -VNA