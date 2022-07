Le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê vient fleurir le cimetière des martyrs à la ville de Quang Ngai. Photo: VNA



Quang Ngai (VNA) – Quang Ngai (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê est allé fleurir mardi 26 juillet le cimetière des martyrs dans la ville de Quang Ngai (Centre).



Cette activité visait à commémorer la 75e Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947-2022) et exprimer la reconnaissance envers des millions de martyrs et d'invalides de guerre qui ont sacrifié leur vie et leur santé pour la libération nationale.

Le chef de l’organe législatif visite la zone commémorative qui est dédiée à feu le Premier ministre Pham Van Dông, dans la commune de Duc Tân, district de Mô Duc. Photo: VNA

Le chef de l’organe législatif est également allé visiter la zone commémorative qui est dédiée à feu le Premier ministre Pham Van Dông, dans la commune de Duc Tân, district de Mô Duc.

Il a passé en revue les grandes étapes de la vie et de la carrière révolutionnaire de feu le Premier ministre Pham Van Dông, en soulignant ses importantes contributions à la révolution vietnamienne.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê visite et offre des cadeaux à la mère héroïne Lê Thi Thu, domiciliée dans le quartier de Trân Phu, ville de Quang Ngai. Photo: VNA



Le même jour, Vuong Dinh Huê est allé offrir des cadeaux à la mère héroïne Lê Thi Thu et l’invalide de guerre Phan Quang Nam, domiciliés dans le quartier de Trân Phu, ville de Quang Ngai.

Exprimant sa profonde gratitude aux martyrs, aux mères héroïnes et aux invalides de guerre, aux familles méritantes pour les sacrifices et les grandes contributionsà la cause révolutionnaire du pays, il a affirmé que le Parti et l'État accordaient toujours une attention particulière aux personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution. – VNA