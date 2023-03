Hanoï (VNA) – Poursuivant le programme de sa 21e session, le Comité permanent de l’ Assemblée nationale (AN) a organisé lundi matin 20 mars une séance de questions-réponses sur les questions judiciaires. L’événement est retransmis en direct sur des chaînes de télévision et de radio.La séance de questions-réponses s’est tenue en ligne et en présentiel avec la participation du président de la République Vo Van Thuong, du secrétaire du Comité central (CC) du Parti et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du CC du Parti, Nguyen Trong Nghia, du vice-Premier ministre Tran Luu Quang, et des 62 délégations de l’AN des villes et provinces.Dans son discours d’ouverture, le président de l’AN Vuong Dinh Hue a souligné le rôle important des secteurs de Cours et de Parquets populaires, en veillant à ce que le système judiciaire soit strictement appliqué, contribuant activement à la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines; selon les directives du Parti et de l’État.Il a demandé aux députés de trouver des mesures appropriées visant à améliorer la qualité du travail du secteur judiciaire. Les contenus de questions-réponses doivent se concentrer sur l’amélioration continue de la qualité des procès et du règlement des affaires, notamment les affaires administratives, les affaires pénales sur l’économie et la corruption ; la résolution du recours en cassation ou de réouverture des procédures ; le personnel du secteur judiciaire ; l’amélioration de capacités, de compétences et de responsabilités des juges et des fonctionnaires ; la prévention et la lutte contre corruption et les pratiques malsaines du secteur.En outre, l’accent doit être mis sur le bilan des pratiques des procès, l’instruction de l’application uniforme de la loi et le développement de jurisprudences ; la mise en œuvre de la résolution n° 33/2021/QH15 de l’AN relative à l’organisation des audiences judiciaires virtuelles, notamment la préparation des conditions pour assurer le procès virtuels, a-t-il souligné.