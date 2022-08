Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a évoqué mardi 2 août des pertes provoquées par l’épidémie de Covid-19 et les opportunités offertes pour la restructuration du tourisme, appelé à devenir un fer de lance de l’économie vietnamienne.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (2e à partir de la droite, 1er plan) lors de la rencontre à Hanoi, le 2 août. Photo: VNA

Il faudrait accélérer la restructuration en termes d’infrastructures et de produits touristiques, a-t-il estimé lors de sa rencontre avec les membres du Club économique, culturel et touristique de l’Institut d’économie culturelle (Union des associations scientifiques et technologiques du Vientam (VUSTA).Le plus haut législateur a déclaré que le développement du tourisme devrait être associé à la préservation des valeurs culturelles et historiques pour inculquer les traditions tout en promouvant l’identité culturelle nationale.Il a noté que le développement du tourisme devrait être lié à la mise en œuvre des programmes nationaux cibles sur l’éradication de la faim et la réduction de la pauvreté ainsi qu’au développement des zones montagneuses des minorités ethniques et à la construction de la nouvelle ruralité.Vuong Dinh Huê a indiqué s’attendre à ce que les localités se coordonnent avec le gouvernement, les ministères et les agences pour accélérer la mise en œuvre des programmes de relance socio-économique, y compris ceux qui soutiennent les entreprises et les travailleurs du secteur du tourisme.Il a souhaité que les membres du club continuent d’apporter des idées pour perfectionner les institutions, les politiques et les décisions de l’Assemblée nationale afin de les rendre plus proches de la réalité. – VNA