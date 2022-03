Le Service des Transports de Hô Chi Minh-Ville et la Sarl des services de transport écologiques VinBus ont inauguré le 8 mars la ligne de bus électrique D4 Vinhomes Grand Park – Station de bus de Sai Gon.

Vietnam Airlines est prête à effectuer plus de vols pour rapatrier des citoyens vietnamiens évacués d’Ukraine vers la Roumanie, a déclaré un représentant de la compagnie aérienne nationale

Le français est actuellement enseigné dans 35 provinces et villes du pays, et 13 d’entre elles disposent de classes bilingues et de programmes intensifs.