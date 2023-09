Le président de l'Assemblée nationale ( AN ) Vuong Dinh Hue et Korneliya Ninova, présidente du Parti socialiste bulgare (BSP) et présidente du Groupe parlementaire du BSP pour la Bulgarie . Photo: VNA

Sofia (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Bulgarie, le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a rencontré le 26 septembre Korneliya Ninova, présidente du Parti socialiste bulgare (BSP) et présidente du Groupe parlementaire du BSP pour la Bulgarie.



Le Vietnam est déterminé à consolider et à renforcer les relations entre les deux pays, a affirmé Vuong Dinh Hue, ajoutant que le Parti communiste du Vietnam (PCV) souhaitait coopérer étroitement avec les Partis politiques bulgares pour promouvoir la coopération bilatérale dans différents domaines, consolider la confiance politique et renforcer les relations sur le plan étatique de manière approfondie, substantielle et efficace.



Vuong Dinh Hue a également apprécié la coopération entre le PCV et le BSP, proposant que les deux parties renforcent l'échange d’expériences liées à l'édification du Parti...



Pour sa part, Korneliya Ninova a suggéré que les deux pays continuent à consolider et à renforcer leur coopération dans les domaines traditionnels et potentiels comme la culture, l'éducation, les sports, l'environnement et la protection de la nature, l'intelligence artificielle, etc.

Séance de travail entre le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue et la présidente du Groupe parlementaire du Parti Gerb-UDF Desislava Atanasova. Photo: VNA





Selon Vuong Dinh Hue, le PCV attache une grande importance aux relations avec les Partis politiques du monde entier et entretient des relations avec 247 Partis politiques dans 111 pays.



Sur la base du mémorandum de coopération récemment signé entre les deux organes législatifs, l'AN vietnamienne ferait tout son possible pour promouvoir les relations entre les deux pays, a-t-il déclaré.



À cette occasion, Vuong Dinh Hue a émis son souhait que Desislava Atanasova et les députés du Parti Gerb-UDF appellent l’UE à retirer le carton jaune imposé aux produits de la pêche du Vietnam, car cela affecte non seulement les moyens de subsistance des pêcheurs vietnamiens, mais aussi des millions de consommateurs européens.



Pour sa part, Desislava Atanasova a proposé au Vietnam de créer des conditions favorables à l'accès des produits bulgares à son marché. Elle s'est déclaré convaincue que la bonne coopération entre les deux pays se développerait davantage dans l'avenir.



Le 26 septembre, Vuong Dinh Hue et sa suite se sont rendus dans la ville de Bourgas.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (gauche) et le maire de Bourgas, Dimitar Nikolov. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec le maire de Bourgas, Dimitar Nikolov, le dirigeant vietnamien l'a encouragé à effectuer une visite à Quang Ninh pour promouvoir la coopération entre les deux localités, notamment dans le tourisme.