Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue (droite), et le président de l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam, Botz László. Photo: VNA



Budapest (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Hongrie, le 27 juin au matin, à Budapest, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, a rencontré une délégation de l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam dirigée par son président, Botz László.



Vuong Dinh Hue a déclaré que sa visite en Hongrie visait à contribuer à approfondir le partenariat intégral entre le Vietnam et la Hongrie en général et les relations entre leurs organes législatifs en particulier. Il a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance à sa coopération multiforme avec la Hongrie, premier partenaire intégral du Vietnam en Europe centrale et orientale.



Lors de la rencontre, Botz László a informé le dirigeant vietnamien des réalisations de son Association depuis sa fondation en 1989. Il lui a également présenté des activités prévues dans les temps à venir pour promouvoir l’amitié entre les deux peuples.



Appréciant les activités de l’Association d’amitié Hongrie-Vietnam et de l’Association d’amitié Vietnam-Hongrie, Vuong Dinh Hue a déclaré souhaiter que l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam continue de promouvoir son rôle actif pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’économie, le commerce, l’investissement, l’éducation… -VNA