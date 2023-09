Le président de l’Assemblée nationale et d’anciens combattants prisonniers de guerre de Nghê An. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a reçu ce vendredi 8 septembre à Hanoï une délégation de l’Association des anciens combattants révolutionnaires prisonniers de guerre de la province de Nghê An.



La rencontre a eu lieu dans le contexte des célébrations du 78e anniversaire de la Révolution d’Août 1945 et de la Fête nationale (2 septembre), et du 93e anniversaire de la Journée du mouvement patriotique des Soviets du Nghê Tinh (12 septembre).



L’Association des anciens combattants révolutionnaires prisonniers de guerre de la province de Nghê An a été créée en 2009. Ses membres sont autant d’exemples de loyauté envers le Parti, et constituent une force essentielle dans le maintien de l’ordre et de la sécurité locale, a déclaré le président de l’Assemblée nationale.



En outre, ils ont toujours été actifs lors de grands évènements nationaux telles que les élections des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires locaux, ainsi que pendant les périodes difficiles causées par l’épidémie, a constaté le chef de l’organe législatif.



Vuong Dinh Hue a souhaité bonne continuation à ces vétérans de la révolution, les encourageant à s’entraider dans la vie et à contribuer à l’édification et à la défense du pays. -VNA