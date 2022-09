Le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong (3e à partir de la droite), et le président d’honneur du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Heng Samrin (3e à partir de la gauche). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Cambodge, Samdech Heng Samrin, a achevé mercredi sa visite officielle au Vietnam du 12 au 14 septembre, sur invitation du président de l’AN du Vietnam, Vuong Dinh Hue.

Il s'agissait d’un événement important entre les organes législatifs du Vietnam et du Cambodge dans le cadre de l'Année de l'Amitié Vietnam-Cambodge 2022 et du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (24 juin 1967).

Le 12 septembre, les présidents des Assemblées nationales du Cambodge et du Vietnam ont eu un entretien.

Dans le cadre de sa visite, le président de l'AN du Cambodge a rendu des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et au président du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc. Il a eu en outre une entrevue avec le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong (à droite), et le président de l'Assemblée nationale du Cambodge , Samdech Heng Samrin. Photo: VNA

Lors des rencontres, les deux parties ont affirmé les significations importantes de la visite du président de l’AN du Cambodge dans l'"Année de l'Amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam 2022", célébrant les 55 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Les dirigeants des deux pays ont convenu de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux et les échanges entre les deux peuples pour renforcer la confiance politique entre les deux pays, de mettre en œuvre efficacement les protocoles et plans signés sur la coopération en matière de défense et de sécurité, de coopérer pour une gestion efficace de la sécurité frontalière et l’édification d’une frontière de paix, d'amitié et de solidarité.

Samdech Heng Samrin a remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens d'avoir aidé le Cambodge à construire le bâtiment administratif de l'AN du Cambodge dont les travaux seront achevés vers le début 2024.

Le Parti et le peuple cambodgiens se souviennent toujours du dévouement et des sacrifices des soldats volontaires et des experts vietnamiens pendant la lutte contre le régime génocidaire de Pol Pot, a-t-il déclaré.

Pendant son séjour, le président de l’AN du Cambodge est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée. Il a rencontré des représentants du groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Cambodge et de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge. Il a en outre rendu visite au groupe Viettel…

Le Vietnam et le Cambodge ont établi leurs relations diplomatiques officielles le 24 juin 1967. Avec comme devise "Bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, durable et à long terme", au fil des années, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se développer dans tous les domaines, apportant des avantages concrets aux deux peuples. -VNA