La séance de travail entre le président de l'Assemblée nationale cambodgienne Heng Samrin et le Comité provincial du Parti de Ha Nam. Photo : VNA

Ha Nam (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président de l'Assemblée nationale cambodgienne Heng Samrin et son épouse ont visité le 29 mai la province de Ha Nam (Nord).

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Dinh Khang, a informé le président de l'Assemblée nationale cambodgienne et sa suite des traits généraux du développement socio-économique de sa localité.

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale cambodgienne Heng Samrin a indiqué que cette visite au Vietnam visait à resserrer l’amitié traditionnelle entre les Partis, les gouvernements, les Assemblées nationales et les peuples vietnamiens et cambodgiens.

Il a remercié le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens, dont Ha Nam, pour avoir été aux côtés des Cambodgiens dans la lutte contre le régime meurtrier de Pol Pot.

Le dirigeant cambodgien s’est déclaré convaincu que sous la direction du Parti communiste du Vietnam, les Vietnamiens remporteraient de nouveaux succès plus importants. Il a également souhaité que la province de Ha Nam s’épanouisse de plus en plus.

A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale cambodgienne Heng Samrin et son épouse ont visité la zone touristique Tam Chuc (district de Kim Bang) et y ont planté des arbres de souvenir.-VNA