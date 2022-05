Hai Phong (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et la délégation parlementaire de la ville de Hai Phong ont rencontré samedi 14 mai les électeurs de l’arrondissement de Lê Chân, de la ville de Hai Phong.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê avec les électeurs de l’arrondissement de Lê Chân, à Hai Phong, le 14 mai. Photo : VNA

Le chef adjoint de la délégation, La Thanh Tân, a rendu compte du contenu de la 3e session de la 15e Assemblée nationale et de la situation socio-économique du pays au cours des premiers mois de 2022, des activités de la délégation parlementaire de la ville de Hai Phong depuis la 2e session de la 15e Assemblée nationale.

Les électeurs ont fait part de leur appréciation du succès des récentes sessions de l’Assemblée nationale et exprimé leur soutien et leur confiance dans le travail de prévention et de lutte contre la corruption mené par le Parti et l’Etat.

Ils ont constaté que ce travail avait trouvé son expression dans le degré d’accord élevé du Comité central du Parti lors de son 5e Plénum sur le projet de création d’un comité de pilotage provincial sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

L’Assemblée nationale a également promulgué la Loi sur la lutte contre la corruption et de nombreux autres documents juridiques, créant une base juridique solide pour le travail de prévention et de lutte contre la corruption.

En accord avec les opinions des électeurs, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a déclaré que le système juridique devrait continuer à être perfectionné dans le sens de rendre la corruption impossible, indésirable et impensable.

Pour la première fois, le Comité chargé des affaires du Parti au sein de l’Assemblée nationale a soumis au Bureau politique un projet sur l’amélioration de la qualité de l’élaboration des lois et l’orientation du programme législatif de la 15e législature, a-t-il indiqué.

Il a également informé les électeurs de certains contenus relatifs à l’accélération du décaissement des capitaux d’investissement publics, à la réconciliation judiciaire, à la planification et à l’importance de la médecine préventive, de la transformation numérique nationale.

Evoquant certains résultats socio-économiques obtenus dans le contexte marqué par le coronavirus, il a fait savoir que le produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre devrait augmenter de 5,03 % par rapport à la même période l’an dernier et la plupart des secteurs et des domaines ont tendance à se redresser et à rebondir.

Le président de l’Assemblée nationale a souligné l’importance de maintenir la stabilité macroéconomique à long terme, estimant que de grands efforts devront être fournis pour atteindre les objectifs annuels fixés. – VNA