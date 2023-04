Buenos Aires (VNA) - De nombreux journaux argentins prestigieux ont souligné l’importance des visites officielles du président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) Vuong Dinh Huê à Cuba, en Argentine et en Uruguay du 18 au 28 avril.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) Vuong Dinh Huê avant son départ pour Cuba, l’Argentine et l’Uruguay. Photo: VNA

Le Resumen Latinoamericano a publié un article du Docteur Ruvislei González Sáez qui a déclaré que les visites démontrent l’engagement du Vietnam et sa volonté de renforcer les relations multiformes avec les trois pays d’Amérique latine et des Caraïbes, non seulement par le biais de la diplomatie parlementaire, mais aussi dans le cadre de la politique extérieure globale du Vietnam de donner la priorité à l’approfondissement de l’amitié avec les partenaires traditionnels de la région.

L’article souligne qu’il s’agit des visites au plus haut niveau d’un dirigeant vietnamien dans la région jusqu’à présent cette année, et qui sont d’autant plus importantes qu’elles coïncident avec des événements historiques importants, notamment le 60e anniversaire de la fondation du Comité cubain de solidarité avec le Sud-Vietnam, le 50e anniversaire de la première visite de Fidel Castro Ruz au Vietnam, le 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Argentine et le 30e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Uruguay.

Le Vietnam a jusqu’à présent établi des relations diplomatiques officielles avec les 33 pays d’Amérique latine, démontrant sa politique d’attacher de l’importance au développement des liens avec la région. Selon l’auteur, ces visites marqueront une nouvelle phase dans le renforcement des relations politiques et législatives tout en ouvrant un nouveau chapitre dans les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la région.

Pendant ce temps, le site abcmundial.com a déclaré que le gouvernement argentin a toujours apprécié et souhaité renforcer les relations avec le Vietnam dans sa politique étrangère globale envers l’Asie-Pacifique.

Il a commenté que la visite du président de l’ANV en Argentine démontre que ce pays d’Amérique du Sud est l’un des partenaires les plus importants du Vietnam en Amérique latine.

Le site acercandonaciones.com a affirmé que la visite est une excellente occasion de commencer une nouvelle phase dans les relations bilatérales, en particulier dans les investissements et le commere.

Un article publié sur ce site le 23 avril a passé en revue les étapes importantes dans les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, soulignant la signature de l’Accord de partenariat intégral en 2010, qui a contribué à l’augmentation continue du commerce bilatéral de 316 millions de dollars en 2007 à plus de 4,8 milliards de dollars en 2022.

Le 23 mars, l’hebdomadaire Perfil, l’un des médias les plus lus en Argentine, a publié un éditorial affirmant que le Vietnam est un partenaire important et un modèle de développement économique du pays d’Amérique du Sud.

Les auteurs Juan Manuel Harán et Patricio Giusto ont affirmé que la visite offrait aux décideurs argentins l’occasion d’analyser les réalisations en matière de croissance économique durable réalisées par le Vietnam au cours des trois dernières décennies, ainsi que de trouver des solutions aux problèmes de développement et d’intégration sur la base de l’expérience du Vietnam.

Ils ont également salué le Vietnam comme le sixième partenaire commercial de l’Argentine et le cinquième marché d’exportation au monde, ainsi qu’un partenaire clé dans la coopération Sud-Sud entre l’Argentine et l’Asie du Sud-Est et une porte d’entrée sur le marché de l’ASEAN.

Gaston Fiorda, expert des affaires d’Asie du Sud-Est pour la Radio nationale d’Argentine (à gauche) au micro de la VNA. Photo: VNA

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) avant la visite du plus haut législateur vietnamien en Argentine, Gaston Fiorda, expert des affaires d’Asie du Sud-Est pour la Radio nationale d’Argentine, a décrit le Vietnam comme un partenaire important de l’Argentine.



Selon ce journaliste, les dirigeants de ce pays d’Amérique du Sud attachent de l’importance aux relations bilatérales et considèrent le Vietnam comme une priorité pour le développement des relations en Asie du Sud-Est.



Il a fait l’éloge du soutien mutuel des deux pays pour faire face aux défis mondiaux tels que le changement climatique, l’aide humanitaire, la prévention et le contrôle du Covid-19, et a estimé que les deux parties avaient un grand potentiel pour enrichir davantage leur coopération pour des avantages mutuels.



Outre l’augmentation des échanges dans des secteurs traditionnels tels que l’agriculture, l’électronique, le cuir et la chaussure, Gaston Fiorda a souligné les opportunités de coopération bilatérale dans la production de batteries au lithium pour véhicules électriques.



L’Argentine possède l’une des plus grandes réserves de lithium au monde tandis que le Vietnam est considéré comme un marché potentiel pour les voitures électriques dans un avenir proche.



Le journaliste a exprimé sa conviction que la visite sera un succès, contribuant à approfondir davantage le partenariat intégral entre les deux pays. - VNA