Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue et une haute délégation de l’AN l’accompagnant sont arrivés à Hanoï, terminant avec succès leur visite officielle au Royaume-Uni et en Hongrie du 26 au 30 juin.

Le dirigeant vietnamien a effectué près de 50 activités, dont les rencontres avec de hauts dirigeants de l’organe législatif hongrois et britannique ; avec de hauts dirigeants du gouvernement et des ministres des deux pays. Il a assisté aux cérémonies de signature de mémorandums de coopération entre les ministères, secteurs et les localités.

Il a aussi rencontré des dirigeants du Groupe parlementaire de l'amitié et d’associations de l'amitié ; des représentants de sociétés et d'entreprises hongroises et britanniques ayant coopéré avec le Vietnam ; des responsables d’universités. Il a participé à des échanges de vue sur l'économie, le commerce, l'investissement et l'éducation et s’est rendu visite à l'ambassade et rencontré la communauté vietnamienne dans ces deux pays.

La visite vise à poursuivre la mise en œuvre de la politique étrangère fixée par le 13e Congrès national du Parti ; à maintenir et à approfondir les relations de coopération entre le Vietnam et les deux pays ; à affirmer la haute considération du Vietnam pour le Partenariat intégral Vietnam-Hongrie et le Partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni.

La visite est également l'occasion pour le haut dirigeant du Vietnam d'échanger et de transmettre les messages sur la position du Vietnam sur certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun. -VNA