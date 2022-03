Hanoi, 11 mars (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a reçu vendredi, 11 mars, à Hanoï le président et directeur du groupe japonais Erex, Honna Hitoshi.

Le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê (droite) et le président et directeur du groupe japonais Erex, Honna Hitoshi. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a salué l'intérêt des investisseurs étrangers, dont le groupe Erex, pour le développement de l'énergie propre au Vietnam.

Il a déclaré que le vaste partenariat stratégique Vietnam-Japon pour la paix et la prospérité en Asie se déveloperait heureusement dans tous les domaines, ajoutant que le Japon continuait d'être le premier partenaire économique du Vietnam, le plus grand fournisseur d'aide publique au développement (APD), le deuxième investisseur, le troisième partenaire touristique et le quatrième grand partenaire commercial.

Malgré la pandémie de COVID-19, les relations commerciales et économiques bilatérales se sont encore développées, créant une base importante pour que la coopération Vietnam-Japon se développe dans tous les domaines, a déclaré Vuong Dinh Huê.

Vuong Dinh Huê a affirmé que le plan d'investissement d'Erex dans l'énergie de la biomasse correspond à la stratégie nationale du Vietnam sur la croissance verte pour 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, ainsi qu'à l'engagement du pays pris lors de la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP26).

Pour sa part, Honna Hitoshi a souligné que le gouvernement japonais souhaitait aider le Vietnam à atteindre son objectif de réduction des émissions de carbone, affirmant que le Vietnam avait un énorme potentiel de développement de l'énergie de la biomasse qui contribuerait à assurer un approvisionnement stable en électricité.

Il a déclaré qu'Erex et ses partenaires vietnamiens avaient étudié les ressources en biomasse dans 16 villes et provinces vietnamiennes le mois dernier, et que 19 projets d'une capacité de 1400 MW seraient déployés au Vietnam d'ici 2035.

L’Assemblée nationale et le gouvernement vietnamien soutiennent cette direction, a-t-il souligné, avant d’affirmer que le Vietnam ferait en sorte que les entreprises étrangères puissent faire des affaires à long terme sur son territoire.- VNA