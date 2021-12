Photo : bwpeople.businessworld.in



Hanoï (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a reçu le 17 décembre (heure locale), après le Forum d’affaires Vietnam-Inde, le milliardaire Prashant Ruia, président du groupe Essar.

Le milliardaire indien a souligné que son groupe était très désireux d'investir au Vietnam, notamment dans le domaine du pétrole et du gaz. Depuis 2008, Essar participe aux enchères d'exploration, à l’exploration et à la découverte de gaz naturel condensé au large des côtes du plateau continental vietnamien. Par l'intermédiaire de sa société d'exploration et de production Essar (Essar E&P), son groupe a annoncé la découverte d'un champ de condensats à Ken Bau dans le lot 114.

Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam soutenait et créait des conditions favorables pour que les entreprises indiennes puissent maintenir leur présence à long terme et élargir leurs investissements dans le domaine de l'exploration et de l’exploitation de pétrole et de gaz sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive du Vietnam.

Il a appelé Essar à accroître les investissements au Vietnam, tout en appréciant la diversité des activités d'Essar et saluant la volonté du groupe d'investir dans la pétrochimie.

Prashant Ruia a indiqué que l'accord de coopération signé le 17 décembre n'était qu'une première étape. Un groupe d'action sera bientôt mis en place pour étudier les possibilités d'investissement au Vietnam. -VNA