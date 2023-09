Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê prononce un discours sur la belle amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Bulgarie, ainsi que la situation régionale et mondiale actuelle, à l'Université d'Économie nationale et mondiale (UNWE) à Sofia. Photo: VNA



Sofia (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Bulgarie, le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê s'est rendu le 25 septembre à l'Université d'Économie nationale et mondiale (UNWE) à Sofia, où il a prononcé un discours sur la belle amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Bulgarie, ainsi que la situation régionale et mondiale actuelle.



Dans son discours, Vuong Dinh Huê a déclaré que le Vietnam accordait une priorité à la promotion de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec les pays d’Europe centrale et orientale, dont la Bulgarie était l’un des partenaires prioritaires.



Le chef de l’organe législatif a en outre présenté un certain nombre d'orientations majeures dans les relations bilatérales Vietnam-Bulgarie dans les temps à venir. Selon lui, il est nécessaire aux deux pays d’approfondir leurs relations politique et diplomatique, d’élargir leur coopération dans l’économie, l’investissement et le commerce en vue d’en faire un pilier important dans les liens bilatéraux dans les temps à venir. Il est également important de coopérer dans la transformation numérique et l’innovation, et d’accélérer la coopération dans les secteurs traditionnels comme l’éducation et la formation, la culture, le travail…

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê s'exprime lors de la rencontre avec les professeurs et les étudiants de l'Université d'Économie nationale et mondiale (UNWE) à Sofia. Photo: VNA



Dans son discours, le président de l’AN Vuong Dinh Huê a également affirmé que le Vietnam soutenait toujours la résolution de tous les différends et conflits par des moyens pacifiques, sur la base du droit international.



Le Vietnam participe de manière proactive et promeut son rôle dans les mécanismes multilatéraux régionaux et au sein des Nations Unies (ONU), de l'ASEAN, de l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), du forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et du Dialogue Asie-Europe (ASEM)..., a-t-il souligné.



Le Vietnam contribue activement et de manière responsable à la construction d'un ordre international pacifique et stable, garantissant les intérêts légitimes de tous les peuples, sur la base du respect du droit international et de la Charte de l’ONU, a-t-il déclaré. -VNA