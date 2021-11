Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a assisté à la cérémonie d'ouverture de la Semaine de "Grande union nationale - Patrimoine culturel du Vietnam" 2021 qui a eu lieu le 18 novembre au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam.

S'exprimant à cet événement, M. Hue a souligné que la solidarité était une tradition précieuse de la nation vietnamienne, consolidée au fil des ans.

"Le Parti et le Président Ho Chi Minh attachent toujours une grande importance à la construction, à la consolidation et à l'élargissement du grand bloc d'union nationale. La grande bloc d’union nationale est toujours la ligne stratégique du Parti, une grande leçon de la révolution vietnamienne, contribuant à créer une force importante pour la réforme intégrale et apportant de grandes réalisations", a-t-il ajouté.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue.



Au cours de 91 années de naissance et de développement, le Front de la Patrie du Vietnam a rassemblé de plus en plus des populations au sein du grand bloc d'union nationale, ce contribuant à l'accomplissement des nobles objectifs révolutionnaires fixés par le Parti.

La Semaine de grande union nationale est une activité organisée annuellement au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, qui rassemble les caractéristiques culturelles les plus fondamentales des 54 ethnies. Elle présente aussi la beauté de la culture traditionnelle, diffuse les valeurs humaines, l'esprit d'affection mutuelle, l'amour pour la Patrie et le pays.

Cet événement de cette année attire la participation de 16 communautés ethniques vivant au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, avec 8 événements d'échanges culturels entre les localités et régionales, outre des activités artistiques, de présentation de métiers traditionnels ethniques, dont le spectacle intitulé «L’aube au Vietnam ».

Lors de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien ont remis des cadeaux aux représentants des minorités ethniques. -VNA