Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a reçu mardi, 8 novembre, à Hanoï, le secrétaire général de l’Assemblée nationale et du Conseil d’État de Cuba, Homero Acosta Alvarez en visite de travail au Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, (droite) et le secrétaire général de l’Assemblée nationale et du Conseil d’État de Cuba, Homero Acosta Alvarez. Photo : VNA

Le Vietnam exige la levée de tous les embargos imposés à l’encontre Cuba et continuera de le soutenir économiquement, a déclaré Vuong Dinh Huê, qui a promis d’œuvrer sans cesse au renforcement des relations traditionnelles des deux pays.

Le président de l'Assemblée nationale a hautement apprécié les résultats de l’entretien entre le secrétaire général de l'Assemblée nationale et du Conseil d'État cubain et le secrétaire général et président du bureau de l'Assemblée nationale du Vietnam dans un esprit d'ouverture et de sincérité, échangeant de nombreux contenus pratiques les orientations en vue de favoriser la coopération entre les deux Bureaux des deux Assemblées nationales.

Le responsable cubain remercié le Vietnam pour ses multiples aides, soulignant que Cuba reconnaît et apprécie toujours le soutien et l'aide du Vietnam dans tous les domaines.

Vuong Dinh Huê et Homero Acosta Alvarez ont en outre réfléchi au programme de célébration du 50e anniversaire de la visite du dirigeant Fidel Castro dans la province de Quang Tri en 2023.

Plus tôt dans la journée, lors de l'entretien entre le secrétaire général et président du bureau de l'AN Bui Van Cuong et l'invité cubain, les deux parties ont discuté de questions liées à la position, au rôle et au fonctionnement de la législature, ainsi qu'à la structure organisationnelle, aux fonctions et aux tâches de le Secrétariat et le Bureau de l'AN, ainsi que l'expérience dans l'exercice de leurs fonctions et tâches.

Lors de la réunion, Bui Van Cuong a informé l'invité du développement socio-économique du Vietnam. Il a affirmé que l'AN et le peuple vietnamiens soutiennent toujours l'homologue cubain dans le processus de construction et de défense ainsi que de développement. - VNA