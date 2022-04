Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue travaille avec la Permanence du Comité du Parti de la province de Tra Vinh. Photo : VNA



Tra Vinh (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et une mission du Comité central du Parti ont eu le 29 avril une séance de travail avec la Permanence du Comité du Parti de la province de Tra Vinh.

Tra Vinh est situé au Sud-Est du delta du Mékong, entre les fleuves Co Chien et Hau, disposant de 65 km de côtes et de trois zones écologiques (eau salée, eau saumâtre et eau douce).

En 2021, la province a fortement été touchée par l'épidémie de COVID-19 et le changement climatique, le PIB régional ayant connu une croissance négative de 3,92 %. La valeur totale de la production industrielle a aussi diminué de 9,7 % en variation annuelle. Au cours des trois premiers mois de 2022, le développement socio-économique de la province a commencé à se rétablir.

Le président de l'Assemblée nationale a estimé les efforts de la province pour opérer la centrale thermique Duyen Hai 2 et cinq projets éoliens. Le taux des foyers démunis de Tra Vinh a diminué à 0,56 %. La sécurité et l'ordre social sont maintenus.

Il a aussi hautement apprécié l'environnement de l'investissement de Tra Vinh qui avait continué de s'améliorer, avec la réduction du temps de traiter les procédures administratives.

Dans les temps à venir, Vuong Dinh Hue a suggéré que Tra Vinh continue de bien mettre en œuvre des résolutions sur le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité nationales, la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19…



La province de Tra Vinh doit mener à bien le travail de l’édification et de réajustement du Parti et de l’édification d'un système politique sain et puissant. La province doit aussi s’intéresser à la planification provinciale pour un développement moderne et durable.

Il a demandé de mettre en œuvre efficacement les Programmes cibles nationaux ; d’améliorer la qualité des systèmes d'infrastructures essentielles pour les communes démunies ; de développer l’agriculture en associant étroitement à l'adaptation au changement climatique.

Lors de la séance de travail, le dirigeant a suggéré que Tra Vinh continue d'attacher de l'importance au travail de défense nationale, de garantie de l'ordre social. - VNA