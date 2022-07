Photo : VNA



Phu Tho (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et une mission du Comité central du Parti ont travaillé le 12 juillet avec la Permanence du Comité du Parti de la province de Phu Tho (Nord).

Il a exprimé sa joie de voir Phu Tho promulguer son Plan d’action et 18 programmes spécifiques. En particulier, la province a publié une résolution thématique axée sur les percées dans la réforme des procédures administratives, l'amélioration de l'environnement des investissements et des affaires.

Il a noté les résultats obtenus par la localité, avec notamment le taux de croissance du Produit intérieur brut régional assez bon ; l’amélioration de l'environnement d'investissement des entreprises ; l’attrait des investissements directs étrangers (IDE) et les exportations à un niveau élevé, etc. Le travail de l’édification du Parti et du système politique a été renforcé.

Le président de l'Assemblée nationale a suggéré que Phu Tho se concentre sur la bonne mise en œuvre des résolutions du Comité central du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement pour réduire l'écart de développement avec les autres localités du pays et devenir rapidement la première province de la région.

Phu Tho doit prêter attention au facteur de développement économique basé sur la culture, se concentrer sur l’élaboration et la mise en œuvre du projet de développement de la ville de Viet Tri en tant qu’une ville festive et de racines de la nation vietnamienne. Phu Tho doit aussi continuer à promouvoir sa culture brillante de longue date et de nombreux villages artisanaux traditionnels.

En 2021, le taux de croissance du PIB régional de la province atteindrait 6,28 % et au cours des six premiers mois de 2022, 7,8%. La province a attiré trois projets d'IDE pour un fonds social total de 226 millions de dollars. -VNA