Hô Chi Minh-Ville(VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a salué samedi 11 décembre les contributions importantes de la force de sécurité publique à la lutte contre le Covid-19 lors d’une conférence du ministère de la Sécurité publique à Hô Chi Minh-Ville.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê lors de l’événement, le 11 décembre. Photo : VNA

Au total, 150 000 membres du personnel des unités du ministère de la Sécurité publique ont participé à la première ligne de la lutte contre l’épidémie-19, s’engageant dans la recherche, la détection et la mise en quarantaine des patients du Covid-19 et d’éventuels cas contact, le maintien de la sécurité et de l’ordre aux points de contrôle et aux installations de quarantaine.

Entre-temps, près de 2.000 membres du personnel médical de la force ont travaillé dans des hôpitaux de traitement du Covid-19. La force de sécurité publique a appliqué efficacement la base de données nationale sur la population pour servir la prévention et le contrôle de l’épidémie.

En outre, la force a bien accompli sa tâche de protéger la sécurité nationale, d’assurer l’ordre et la sécurité sociale, et de promulguer de manière proactive des plans pour protéger les événements politiques importants du pays, en particulier les élections de la 15elégislature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2021-2025.

Cela a contribué à réduire le nombre de crimes de 8,06% par rapport à 2020, a déclaré le président de l’Assemblée nationale qui a en même temps salué les contributions importantes du ministère au succès de la stratégie vaccinale du pays.

Il a demandé aux forces de sécurité punlique d’améliorer l’efficacité de la gestion des entrées et des sorties et de contrôler les risques d’infections lors de la réouverture des vols internationaux réguliers du Vietnam attendus début 2022. – VNA