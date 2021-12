Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê (à gauche), et le directeur exécutif du groupe pétrolier public indien ONGC, AK Gupta. Photo: VNA



New Dehli (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Inde, le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a rencontré vendredi 17 décembre le directeur exécutif du groupe pétrolier public indien ONGC, AK Gupta.

Le président de l’Assemblée nationale a affirmé que le Vietnam et l'Inde ont une amitié traditionnelle et un partenariat stratégique intégral dans tous les domaines.

Il a déclaré qu'un domaine clé dans les relations économiques entre les deux pays est la coopération dans l'exploration et la production d'énergie, de pétrole et de gaz, tout en saluant la présence et le succès initial de ce groupe indien au Vietnam.

Il a affirmé que le Vietnam crée des conditions propices aux activités d’investissement des entreprises indiennes dans le domaine de l’énergie, l'exploration et la production de pétrole et de gaz sur le plateau continental et la zone économique du pays.

Il a déclaré espérer que le Vietnam accueillerait un nouveau flux d'investissements indiens, pour porter le commerce bilatéral à 15 milliards dans les temps à venir.

Le Vietnam s’engage à protéger les intérêts des investisseurs conformément à la loi, a indiqué le chef de l’organe législatif, ajoutant que l’Assemblée nationale vietnamienne envisagerait de modifier et de compléter la loi sur le pétrole et le gaz afin de créer un environnement juridique plus favorable au développement de ce secteur.

Le directeur exécutif de l’ONGC, AK Gupta, a déclaré que son groupe entretient des relations de coopération étroite avec PetroVietnam, exprimant sa gratitude pour le soutien du Vietnam à son groupe.

Il a également fait part de certaines recommandations et problèmes au président de l'AN, Vuong Dinh Huê, tout en souhaitant continuer à investir et à opérer à long terme au Vietnam. -VNA