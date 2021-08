Hanoi, 4 août (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a rencontré mercredi, 4 août, les représentants des 3.000 professionnels de la santé mobilisés en renfort à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces du Sud.

Le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê rencontre des représentants des médecins mobilisés en renfort à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Vuong Dinh Huê a remercié les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les étudiants en médecine et les bénévoles qui luttent en première ligne contre la pandémie.

Face à la situation épidémique inquiétante dans les provinces méridionales, le président de l’AN Vuong Dinh Huê a demandé de faire respecter strictement les mesures de distanciation sociale.

Les autorités sanitaires doivent fournir des équipements médicaux nécessaires aux traitements des patients et mettre tout en œuvre pour réduire le nombre de décès. Il faut accélérer la vaccination pour protéger la santé publique, a-t-il ajouté.

«En gage de leur reconnaissance, les autorités centrales et locales doivent soutenir financièrement et matériellement les professionnels de santé qui participent à la lutte anti-Covid-19. Le gouvernement présentera bientôt à l’Assemblée nationale une résolution concernant le traitement de ces professionnels. Le comité permanent de l’Assemblée nationale s’appliquera à la mettre en œuvre dans les meilleurs délais», a-t-il souligné.



Vuong Dinh Huê a appelé les médecins à faire de leur mieux pour contenir la quatrième vague et permettre aux provinces du Sud de revenir rapidement à la normale.



Selon des statistiques incomplètes, au 31 juillet 2021, à Hô Chi Minh-Ville, il y avait le soutien et l'assistance de 44 hôpitaux relavant des ministères, agences centrales, villes et provinces à l'échelle nationale, avec 2.521 médecins, infirmières, techniciens. De plus, il y a plus de 5.050 bénévoles de tout le pays. - VNA