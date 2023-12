Le président de l'AN participera au 1er Sommet parlementaire CLV et effectuera des visites au Laos et en Thaïlande

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue participera au premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam (CLV) et effectuera des visites de travail au Laos du 4 au 7 décembre et en Thaïlande du 7 au 10 décembre, a annoncé la Commission des Relations extérieures de l'AN dans un communiqué.