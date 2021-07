Hanoï (VNA) - Afin de continuer à améliorer la qualité de ses activités et de répondre aux exigences de la nouvelle période, l'Assemblée nationale elle-même doit toujours se réformer.



C’est ce qu’a affirmé le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, lors d’une rencontre avec la presse le 22 juillet à Hanoï.

Photo : VNA



Le président de l’Assemblée nationale a souligné trois points clés pour améliorer les activités de l’organe législatif dans les temps à venir, qui sont d'améliorer la qualité du travail législatif, resserrer la discipline ; de considérer le renouvellement de la supervision suprême de l'Assemblée nationale comme une étape clé, en choisissant les bonnes questions importantes du pays ; et de mobiliser au mieux les experts, les chercheurs et les collaborateurs pour améliorer la qualité de la prise de décisions sur les questions importantes du pays.Vuong Dinh Hue a en outre insisté sur la nécessité de mobiliser la sagesse de tout le peuple, et pas seulement des 499 membres de l'Assemblée nationale, pour le travail législatif, la supervision suprême et la prise de décisions sur les questions importantes. Il a ajouté que la qualité des activités des députés à l'Assemblée nationale, en particulier des députés à temps plein, était un facteur décisif pour la qualité des activités de l'Assemblée nationale.