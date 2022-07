Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue rend visite à la mère héroïque vietnamienne Nguyen Thi Kim Oanh, dans la province de Nghe An. Photo: VNA

Nghe An (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a assisté le 16 juillet à une cérémonie dans la ville de Vinh, province de Nghe An (Centre) pour remettre à leurs familles les certificats reconnaissant les grandes contributions des martyrs à la nation, à l'occasion de la Journée des invalides de guerre et des martyrs du Vietnam (27 juillet).

Lors de l'événement, les certificats ont été remis aux familles de 75 martyrs représentant 387 familles des ministères de la Défense, de la Sécurité publique et de 30 villes et provinces du pays.



Au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam, Vuong Dinh Hue a exprimé sa profonde gratitude aux mères héroïques, aux héroïnes des forces armées, aux soldats blessés et malades, aux familles des martyrs et à tous ceux qui ont rendu des services méritoires à la nation.



Selon lui, au cours des 75 dernières années, les politiques préférentielles ciblant les martyrs, les invalides, les familles des martyrs et les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution ont été promulguées, révisées et complétées en permanence pour s'adapter à chaque période de l'histoire, conformément au développement socio-économique du pays.



A ce jour, 9,2 millions de personnes ayant rendu des services méritoires à la nation ont bénéficié de politiques préférentielles.



À cette occasion, Vuong Dinh Hue a rendu hommage au défunt Président Ho Chi Minh à la zone de vestige national spécial de Kim Lien dans le district de Nam Dan.



Auparavant, il avait rendu visite et offert des cadeaux au héros des forces armées Doan Minh Nguyet dans le district de Nghi Loc et à la mère héroïque Nguyen Thi Kim Oanh dans la ville de Vinh.

Le 16 juillet, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rendu visite et remis des cadeaux aux soldats blessés, malades et aux personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution au Centre de soins des invalides de Nghe An relevant du Service provincial du travail, des invalides et des affaires sociales. -VNA