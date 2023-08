Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, reçoit le co-fondateur de Traveloka, Albert. Photo : VNA

Jakarta, 5 août (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, en visite officielle en Indonésie, a reçu le 5 août à Jakarta, les dirigeants de grands groupes économiques indonésiens, dont Ciputra, Traveloka et Modène.Lors de la rencontre avec le vice-président de Ciputra, Budiarsa Sastrawinata, Vuong Dinh Hue a demandé que le groupe immobilier indonésien étende ses investissements dans d'autres secteurs au Vietnam et partage ses expériences, en contribution à l'amélioration des institutions dans le domaine de l'investissement et des affaires dans le pays indochinois.Le groupe Ciputra a un investissement d'environ trois milliards de dollars dans deux projets immobiliers dans la zone urbaine de Nam Thang Long à Hanoï, la capitale du Vietnam.Recevant le co-fondateur de Traveloka, Albert, le président de l’AN a souligné les activités commerciales de ce groupe dans les services touristiques au Vietnam et a déclaré que le pays crée toutes les conditions pour le développement de l'industrie sans fumée, la considérant comme un secteur économique clé.Pour sa part, Albert a salué la nouvelle politique sur les visas touristiques qui a démontré l'engagement du Vietnam à soutenir et à créer des conditions favorables au développement du secteur touristique.Il a déclaré que Traveloka continuera à promouvoir les activités de coopération au Vietnam, en particulier avec les localités, dans la transformation numérique du tourisme et la promotion des destinations touristiques vietnamiennes sur ses plateformes électroniques pour attirer les touristes internationaux.Au Vietnam, Traveloka, qui a démarré ses activités en 2015 avec la plateforme de réservation d'hôtels en ligne, de commerce électronique et de prestation de services de voyage, est partenaire de nombreuses entreprises et institutions bancaires vietnamiennes telles que Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo, Muong Thanh Group, Vingroup, Vietinbank, Citibank et Vietcombank.Recevant le vice-président du groupe Modena, Michael Jizhar, Vuong Dinh Hue a proposé à la société indonésienne de construire prochainement une usine d'appareils et d'équipements ménagers au Vietnam pour répondre aux besoins croissants du marché vietnamien et à ceux des autres pays voisins.À son tour, Michael Jizhar a considéré le Vietnam comme un marché important et a révélé que Modèneenvisageait de construire une usine pour produire des appareils électroménagers au Vietnam.Il a exprimé le souhait d'étendre davantage la présence et les opérations de Modène au Vietnam dans le secteur des énergies renouvelables, ainsi que dans le domaine de la production de véhicules électriques.- VNA