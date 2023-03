Binh Thuân (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a exhorté dimanche matin 26 mars la province de Binh Thuân (Centre) à maximiser ses potentiels et avantages pour accélérer son développement socio-écvonomique.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê travaille avec les responsables de la province de Binh Thuân (Centre). Photo: VNA



Saluant la province pour l’ouverture de l’Année nationale du Tourisme de 2023, samedi soir 25 mars, et les acquis obtenus par Binh Thuân, il a demandé de réévaluer la mise en œuvre locale des programmes d’action, des résolutions de l’Assemblée nationale, de celles du 13e Congrès national du Parti et de celles du 14e Congrès de l’organisation provinciale du Parti.



Le chef du législatif a aussi demandé à la province de mettre en place son plan d’aménagement pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu’en 2050.



Les conditions sont réunies pour accélérer la croissance de Binh Thuân, a-t-il déclaré, évoquant la position de la province en tant que nœud des transports reliant la région septentrionale du Centre, la région littorale du Centre et la région économique clé du Sud, et porte des provinces des Hauts Plateaux du Centre sur la mer, et l’ouverture au trafic des deux autoroutes Nord-Sud à l’est et la mise en service de l’aéroport de Phan Thiêt dans les temps à venir.



La province doit examiner soigneusement sa connectivité régionale, en particulier avec les localités de la région économique clé du Sud, des Hauts Plateaux du Centre, et d’autres régions, a-t-il indiqué avant de souligner l’importance d’identifier de nouveaux moteurs de croissance et de nouvelles capacités de production locales dans le processus de développement, et d’attirer des investissements pour augmenter le taux d’occupation de ses parcs industriels.



Le secrétaire du Comité du Parti de la province de Binh Thuân, Duong Van An, a déclaré que la province s’emploie à dégager les difficultés et les obstacles pour choisir un investisseur pour les travaux concernant l’aviation civile afin que l’aéroport de Phan Thiêt sera mis en service dans les meilleurs délais, qui devra, avec deux autoroutes Nord-Sud à l’est, contribuer au développement socio-économique local.

Il a fait savoir que la province était déterminée à accompagner le développement des entreprises. Binh Thuân a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de proposer au gouvernement de mettre en place un groupe de travail pour aider la province à résoudre les difficultés et problèmes liés à l’évaluation des prix des terrains et la durée d’occupation des sols.

Plus tôt, le président de l’Assemblée nationale était allé brûler les bâtonnets d’encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh dans le musée qui lui est dédié à Binh Thuân, et avait visité l’école Duc Thanh, à Phan Thiêt, où avait enseigné le jeune Nguyên Tât Thành, le futur Président Hô Chi Minh. – VNA