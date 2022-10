Hanoi (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê qui s’est rendu dimanche, 2 octobre, sur le chantier de l’aéroport international de Long Thanh, dans la province de Dông Nai (Sud), a demandé de prendre des mesures drastiques pour mettre en œuvre le projet d'aéroport international de Long Thanh dans les délais.

«L’aéroport international de Long Thành peut être considéré comme un super-projet du Vietnam. Son entrée en service prévue en 2025 devrait en faire l’un des centres de transit aérien les plus modernes d’Asie du Sud-Est», a déclaré le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê.

Il a demandé aux autorités provinciales d’achever la libération des terrains pour confier ceux-ci au maître d’ouvrage. Il faut également compléter les infrastructures dans les zones de relogement, apprendre de nouveaux métiers aux personnes délogées et leur assurer un niveau de vie au moins égal à celui qu’elles avaient avant, a-t-il ajouté.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a exhorté le maître d’ouvrage, la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam - ACV), à tout mettre en œuvre pour achever le projet dans les délais impartis.

Ce dimanche matin, il a contrôlé le chantier de l’autoroute Bên Luc-Long Thành et rendu visite aux habitants qui ont été délogés pour la construction de l’aéroport de Long Thành.

Couvrant plus de 5.580 hectares, l’aéroport international de Long Thành s’étendra sur six communes du district de Long Thành. Sa construction a été divisée en trois phases.

Dans la première phase qui devra être achevée en 2025, une piste et un terminal passagers ainsi que d’autres installations de soutien seront construits pour desservir 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret chaque année.

L’aéroport international de Long Thành a été mis en chantier en 2021 à 40 km à l’est de Hô Chi Minh-Ville. Une fois entièrement achevé d’ici 2050, l’aéroport pourra accueillir 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret par an.

Sa présence permettra de soulager l’aéroport international de Tân Son Nhât surchargé de Hô Chi Minh-Ville, qui est actuellement le plus grand du Vietnam. – VNA