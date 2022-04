Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, et une Mère héroïne du Vietnam lors de la cérémonie. Photo: VNA



Tra Vinh (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a assisté le 29 avril au soir à une cérémonie marquant le 30e anniversaire du rétablissement de la province de Tra Vinh (Sud).



A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a décerné l’Ordre du Travail de première classe à la province de Tra Vinh.



Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, Vuong Dinh Hue a déclaré apprécier les efforts et les réalisations de la province de Tra Vinh, notamment une croissance annuelle moyenne de 11,5%. Il a encouragé les autorités et la population locales à accélérer la réforme administrative, à améliorer le climat des affaires, à développer les valeurs culturelles, à élever la qualité de l’éducation et de la formation...



Pour sa part, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Ngo Chi Cuong, a affirmé la volonté de Tra Vinh de poursuivre l’innovation et promouvoir la créativité pour accomplir les tâches et missions. -VNA