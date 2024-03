au lancement du plan directeur jusqu'en 2045 de la nouvelle zone urbaine de Cam Lam, dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (centre-sud).

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, assiste le 2 mars au lancement du plan directeur jusqu'en 2045 de la nouvelle zone urbaine de Cam Lam. Photo : VNANhập mô tả cho ảnh

Lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a remis aux autorités locales la décision du Premier ministre approuvant le plan directeur.



Selon la planification, la nouvelle zone urbaine de Cam Lam, dans le district de Cam Lam, aura une superficie naturelle totale de 54 719 hectares, à l’exception du marais de Thuy Triêu.



La zone comprendra de nombreuses caractéristiques telles qu'une zone urbaine aéroportuaire internationale qui se développera vers un modèle urbain intelligent et innovant au niveau national avec des interactions internationales.



La nouvelle zone urbaine de Cam Lam sera développée selon le modèle urbain concentré dans la zone du delta, avec une expansion du tourisme dans la bande côtière orientale associée à la préservation du paysage de la lagune de Thuy Trieu - baie de Cam Ranh, plage de Bai Dai et des valeurs écologiques des montagnes et forêts du Nord et de l'Ouest.



Avec une position géoéconomique unique et un système de transport interrégional synchrone comprenant des routes, des chemins de fer, des aéroports et des voies maritimes, Khanh Hoa possède tous les atouts pour devenir une zone urbaine à grande échelle, un pôle de connexion logistique et un pôle de croissance de la région Centre-Sud et des Hauts plateaux du Centre, telle que définie dans la Résolution n° 09-NQ/TW du Bureau politique, a-t-il déclaré.



Saluant les efforts de Khanh Hoa dans la conception de cette planification, il a révélé que les ajustements de la planification de la ville de Nha Trang étaient à l'étude et devraient être approuvés à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation de la ville.



Il a demandé à Khanh Hoa de travailler dur pour optimiser et promouvoir l'efficacité des politiques révolutionnaires et spéciales la concernant énoncées dans la Résolution de l'AN n°55/2022/QH15 du 11 juin 2022.



Le vice-Premier ministre a souligné la nécessité pour Cam Lam, une ville côtière vulnérable au changement climatique, d'appliquer des mesures pour faire face aux problèmes actuels auxquels sont confrontées des villes similaires, tels que la pollution de l'eau, les embouteillages, l'érosion et les inondations, tout en respectant strictement les réglementations en matière de protection côtière et environnementale ainsi que l’adaptation au changement climatique.

Khanh Hoa devra montrer de solides performances en matière de réinstallation des populations déplacées pour le projet, afin de garantir qu'elles bénéficieront des valeurs de la région et de meilleures conditions de vie, a-t-il demandé. - VNA