Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue (droite), et le directeur général de Hanwha Energy Corporation, Jung In-sub. Photo : VNA



Séoul (VNA) - Dans la matinée du 13 décembre (heure locale), dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rencontré le directeur général de Hanwha Energy Corporation, Jung In-sub, le PDG de Daewoo E&C, Hyung Kim, et le PDG de la Korea Development Bank (KDB), Lee Dong-gull.



Lors de sa rencontre avec les représentants de Hanwha Energy Corporation, le président de l’Assemblée nationale a suggéré que la société étende ses investissements au Vietnam, renforce ses activités de coopération, partage ses expériences et transfère des technologies aux partenaires vietnamiens dans des projets d'énergies renouvelables et de gaz naturel liquéfié (GNL).



Selon ses dirigeants, Hanwha Energy Corporation compte lancer en 2026 le chantier du projet d’électricité au GNL de Hai Lang, dans la province vietnamienne de Quang Tri. Cette centrale, d’une puissance de 1.500MW, représente un investissement de 2,3 milliards de dollars. Les dirigeants de l’entreprise se sont engagés à transférer des technologies au Vietnam, avant d’annoncer qu’un groupe de travail est sur le point d’être créé pour préparer des investissements au Vietnam.



En rencontrant des dirigeants de Deawoo E&C, Vuong Dinh Hue leur a suggéré d'accroître les investissements au Vietnam, de partager avec le Vietnam des expériences dans l'exploitation et la gestion des villes intelligentes afin de développer la coopération et le développement durable.



A la Korea Development Bank, le dirigeant vietnamien a demandé d’augmenter ses investissements, de renforcer sa coopération avec les banques commerciales vietnamiennes et de participer plus activement à la restructuration du système bancaire du Vietnam.

Concernant l'ouverture d'une succursale de la KDB à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a suggéré que la KDB accélère ce processus.-VNA