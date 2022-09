Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, bat le tambour du lycée de Ky Son. Photo: VNA



Nghe An (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a assisté le 3 septembre à l’inauguration du projet de modernisation du lycée de Ky Son, bourg de Muong Xen, district de Ky Son, province de Nghe An (Centre).



Ky Son est un district montagneux frontalier qui figure parmi les 74 districts les plus difficiles du pays. Il compte une population de plus de 82.400 personnes. Le taux de ménages pauvres s’élève à 59,36%.



Le lycée de Ky Son est le seul lycée du district de Ky Son. Plus de 95% de ses élèves sont issus de minorités ethniques. Avant la modernisation, ses infrastructures étaient gravement dégradées. Le projet de modernisation de cette école a bénéficié d’une aide financière de Trungnam Group. Le lycée compte aujourd’hui plusieurs ouvrages conçus aux normes nationales.



Lors de la cérémonie, le président de l’Assemblée nationale a réaffirmé que le Parti et l’Etat attachaient toujours une importance particulière à l'éducation et à la formation. Il a souligné que développer l'éducation et la formation, assurer un accès égal à l'éducation, afin que personne ne soit laissé pour compte, étaient une grande ligne du Parti et de l'État.